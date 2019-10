Grootste Divali dia op Europese vasteland aangestoken in Den Haag

Vandaag, zondag 20 oktober, zal de grootste Divali dia van het Europese vasteland worden aangestoken. Dat gebeurt om 17.30 uur op het buitenterrein van De Nieuwe Kerk in Den Haag centrum, tegenover het Stadhuis. De dia zal aangestoken worden door wethouders Kavita Parbudayal en Bert van Alphen namens het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag.

Miljoenen hindoes over de hele wereld, dus ook in Nederland en Suriname, vieren volgende week zondag 27 oktober Divali. Met Divali wordt de overwinning van het goede op het kwade gevierd: licht in de duisternis. Op zondag 20 oktober is er tijd voor reflectie.

Zo is er vanmiddag de Nationale Divali-lezing in de Nieuwe Kerk, waar een prominente Nederlander zijn of haar licht laat schijnen op de betekenis van Divali. Dit jaar is dat mevrouw Kavita Parbhudayal, VVD wethouder zorg, jeugd, volksgezondheid en sport gemeente Den Haag

Zondag is ook de gratis Divali markt te bezoeken. En in de Nieuwe Kerk zal naast de Divali lezing een concert van Nisha Madaran met een ensemble van het residentie orkest plaatsvinden.