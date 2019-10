Vanavond: ADJUMA met Passion en Slide live in Rijswijk

Vanavond wordt het weer Surinaams gezellig in de sfeervolle Sir Winston Club Rijswijk, vakbij Den Haag. Op een speciale herfstvakantie editie van ADJUMA, het heetste feestje van Zuid-Holland, zijn twee live bands te gast namelijk Passion en Slide. Tussendoor draaien DJ’s Senzy en Mike Motion weer de lekkerste hits. Kaarten zijn tot 23.00u hier online te koop in de verkoop en vanaf 23.00u aan de deur.

Het feest vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de Sir Winston CLUB te Rijswijk(Zuid-Holland), die bekend staat om haar stijlvolle, luxe en exclusieve ambiance. Sir Winston Club is centraal gelegen in Rijswijk. Naast station Rijswijk, op loopafstand van bus, tram en trein. Kom je met de auto? Parkeren is geen enkel probleem: gratis parkeren op de hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park.

In de club wordt de heerlijke Surinaams-Javaanse catering verzorgt door Royal Java Food met heerlijke gerechten uit Suriname.