SLM-vlucht naar Amsterdam 24 uur vertraagd

Passagiers die vandaag (zaterdag 19 oktober) zouden vertrekken naar Amsterdam met Surinam Airways, vertrekken 24 uur later. Het Airbus-toestel waarmee de SLM de route Paramaribo-Amsterdam v.v. onderhoudt, ondergaat een A-check in Europa en duurt een dag langer. Hierdoor kan het bedrijf niet optijd beschikken over haar toestel om de vlucht van vandaag uit te voeren.

De afdeling Public Relations van de SLM meldt dat de inspectie mede door de strengere regels van de IATA Operational Safety Audit (IOSA) een dag langer duurt. SLM heeft een toestel ingehuurd om de vlucht van vandaag uit Amsterdam uit te voeren.

Dezelfde bemanning moet het toestel terug vliegen, vandaar er een vertraging van 24 uur is voor de passagiers vanuit Paramaribo vandaag. De bemanning moet zich houden aan de verplichte internationale regels die gelden voor de luchtvaart en waar na een aantal vlieguren, een rustperiode geldt.

De SLM laat weten er alles aan te doen om de hinder voor haar passagiers tot het minimum te beperken.