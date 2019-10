Man rijdt auto in de prak en loopt daarna stilletjes weg

Een automobilist in Suriname heeft dit voertuig vandaag in de prak gereden, nadat hij tegen een schutting aankwam. Dit zou vanmorgen vroeg gebeurt zijn aan de Ramgoelamweg. De man in kwestie gaf na het ongeval aan dat het niet zijn auto is en liep daarna stilletjes weg, meldt een lid van de Facebook groep Verkeers Updates Su.

Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden is nog niet duidelijk. Op de foto die geplaatst is door Marijke Apai, is te zien dat de auto zwaar beschadigd is door het ongeluk. De bestuurder zou daarbij geen verwondingen hebben opgelopen .

De Surinaamse politie was om 05.00u reeds ter plekke om het ongeval te onderzoeken vertelt Marijke aan Waterkant. Op moment van schijven wordt de auto weggesleept: