Bromfietser op slag dood na aanrijding met truck in Wanica

De verkeersbarometer in Suriname is vanmiddag helaas weer gestegen. Bij een aanrijding zojuist tussen een truck en een bromfiets, heeft de bromfietser het leven gelaten. Het ongeval vond plaats aan de Houttuinweg in Wanica, nabij een bekend paintball veld.

De redactie van Waterkant verneemt dat de bromfietser op slag dood was en dat het zou gaan om een man met de initialen K.S. Op de eerste foto die Waterkant net binnen kreeg (boven) is te zien dat het stoffelijk overschot van de bromfietser is afgedekt met een groen doek.

De bromfiets ligt onder een witte truck aan de voorkant. De Surinaamse politie is ter plekke voor onderzoek, dus later meer.