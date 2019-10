VIDEO: weer verkeerslicht hoek Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat kapot gereden

Een snelheidsduivel heeft weer één van de verkeerslichten op de hoek van de Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat kapot gereden. Hierdoor zijn alle verkeerslichten op de hoek uitgevallen en heerst er nu weer een chaotische situatie.

Het voorval vond plaats in de avond van woensdag op donderdag. Twee autobestuurders reden met een vrij hoge snelheid over de Zwartenhovenbrugstraat richting de Nassylaan. Bij het naderen van de hoek kwamen beide voertuigen door nog toe onbekende reden in botsing met elkaar. Al gevolg hiervan vloog één van de voertuigen van de weg en ramde enkele pionnen en het verkeerslicht aan de overkant.

Het verkeerslicht op de hoek is nauwlijks een maand terug weer geplaats nadat het binnen twee weken twee keer was kapot gereden. Eerder heeft Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie laten weten dat het ministerie zich niet langer zal aanpassen aan het gedrag van weggebruikers.

Wip maakte duidelijk dat weggebruikers nu moeten beseffen dat zij overal de verkeersregels in acht moeten nemen. “Men kijkt vaak naar de overheid en wij blijven ons aanpassen aan het gedrag van de mensen, maar dat zal niet meer gebeuren”, liet Wip optekenen.