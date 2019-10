‘Powisi’: iedere man geeft zijn vrouw toch weleens een klap?

Rinaldo M. meer bekend als ‘Powisi’ begrijpt niet waarom er zoveel ophef wordt gemaakt over zijn arrestatie nadat hij zijn zwangere vrouw had geslagen op haar hoofd. “Iedere man geeft zijn vrouw toch weleens een klap?” zegt hij daarover.

‘Powisi’ werd vorig week gearresteerd door de politie nadat hij zijn vrouw na een ruzie over babykleding, geslagen had op haar hoofd en zij een zwelling had opgelopen. De verdachte zegt dat dagelijks de politie met een aantal gevallen te maken heeft waarbij een man zijn vrouw slaat.

Volgens hem wordt er haast niets over de gevallen gehoord. Zijn geval heeft naar zijn zeggen veel aandacht gehad omdat hij anti NDP is. “Omdat na mi, dan de mang mek a tori waka in media, fu broko mi alla sey. Deng mang no mang broko mi, integendeel me kong moro tranga en famous. Mi e tang nanga mi vrouw en dat nowang sma no mang stop”.

‘Powisi’ laat verder weten dat onderstaande foto welke massaal op social media gedeeld werd een oude foto is van zijn vrouw. Volgens hem posten mensen heel wat dingen over de foto op Facebook, maar hij maakt zich niet druk daarover. “Alla tjieng sang de mang e suku fu broko yu uiterst, maar mi neng spang”.