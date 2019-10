Eerste lading rijst vanuit Suriname naar Venezuela verscheept

Vanuit het rijstdistrict Nickerie is de eerste lading rijst van 3000 ton naar Venezuela verscheept. In totaal zal er 30.000 ton rijst worden geëxporteerd. Rijstbedrijf Ramadhin is belast met de export.

Volgens Ramon Abrahams, coördinator van de Rijstsector in Nickerie, is men ruim tien maanden bezig geweest met Venezuela om nu eindelijk de boot hier te hebben en de eerste verscheping te doen. Dat geeft volgens de coördinator aan dat het niet gemakkelijk is geweest om alles rond te krijgen. Hij zegt dat omstandigheden in Venezuela en andere zaken een rol hebben gespeeld.

Abrahams benadrukt dat men hier echter lang en breed gereed was om te kunnen verschepen. De bedoeling is dat de boot Nickerie om de tien dagen aandoet totdat het totaal volledig is verscheept. Abrahams: “Tussen die tijd moet er al een nieuw contract zijn voor een restant van 40 tot 50 ton”. De exporteur heeft volgens Abrahams verschillende molenaars bij elkaar gehaald om rijst aan te leveren.

Soeresh Algoe, ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) legt uit dat het om het tweede gedeelte van de compensatiemechanisme in het kader van de PetroCaribe deal gaat. In zijn periode als LVV-minister was afgesproken dat er meer dan 30.000 ton geëxporteerd zou worden waarvoor er ook een document was getekend.

Abrahams benadrukt dat de export een behoorlijke stimulans is voor de Surinaamse rijstsector in Nickerie, voor zowel de boeren als de molenaars. Hij voorspelt dat met deze verschepingen de opkoopprijs van de voorjaarsoogsten op minimaal 105 SRD per baal natte padie zal liggen.