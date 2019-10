VIDEO: Truckchauffeur raakt van de weg en rijdt voertuig het water in

Bij een eenzijdig verkeersongeval te Saramacca is een truckchauffeur vanmiddag van de weg geraakt en met zijn voertuig in het water terecht gekomen. De redactie van Waterkant verneemt dat de man in slaap zou zijn gevallen. Dat is nog niet bevestigd door het Korps Politie Suriname.

Het ongeluk gebeurde te Saramacca ter hoogte van km 72. Hoogstwaarschijnlijk is het voertuig in een moeras terecht gekomen. De bestuurder van het voertuig en de bijrijder kwamen daarbij met de schrik vrij. De ravage en materiƫle schade is enorm.

Uit onderstaande beelden is af te leiden dat het gaat om een trekker-opleggercombinatie, waarbij het voorste gedeelte (de trekker) bijna geheel in het moeras is verdwenen. De oplegger of trailer staat schuin op het moeras.

Bekijk de film hier: