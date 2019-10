Standaarden Bureau Suriname werkt aan nieuwe diensten

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is bezig nieuwe diensten te ontwikkelen voor Surinaamse producten. Directeur Charelle Parker doet tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) uit de doeken dat onder meer het Made in Suriname standaardmerk weer zal worden geïntroduceerd en het certificeringsprogramma ook weer zal worden opgezet. Het bureau bestond op dinsdag 15 oktober twaalf jaar, terwijl op maandag 14 oktober Wereld Standaarden Dag werd gevierd.

Het Made in Suriname standaardmerk betreft een logo dat gegeven zal worden als bewijs dat producten die voornamelijk in Suriname worden vervaardigd, voldoen aan een zekere mate van kwaliteit. Tevens zal het product hiermee herkenbaar zijn als een Surinaams ding.

Via het certificeringsprogramma zullen met name kleine bedrijven die niet instaat zijn zich internationaal te laten certificeren, dit nationaal wel kunnen doen. Zij kunnen middels een certificaat dan ook aan de samenleving tonen dat ze aan een bepaalde mate van kwaliteit voldoen. Indien deze bedrijven niet voldoen kunnen hun producten bij controle door de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) van de schappen worden gehaald.

Zowel het 12-jarig bestaan van het SBB, als de Wereld Standaarden Dag werd op dinsdag 15 oktober gevierd door middel van een informatiedag voor zesde klas leerlingen. Er is voor de jongeren gekozen omdat ook zij volgens Parker informatie goed kunnen overdragen. Het SSB ziet deze groep ook als toegang tot het grotere publiek. Volgens Parker zal het bureau de jongeren zoveel mogelijk betrekken bij haar activiteiten en als onderdeel van haar awareness- en marketingcampagne zelf naar de scholen toegaan.

Het ontwikkelen van standaarden is de voornaamste activiteit van het SSB. Het bureau ontwikkelt nationale standaarden voor alle producten en diensten en is ook belast met de controle op naleving van technische voorschriften. Het SSB is een werkarm van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme.