Smerig Chinees restaurant gesloten, honden sporen aangetroffen

Een smerig Chinees restaurant aan de Dr. Sophie Redmondstraat is gisteren in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust tot nader orde gesloten. Dit nadat tijdens controle door de bestuursdienst een zeer onhygienische keuken en opslagruimte is geconstateerd. Heel bizar is dat er zelfs hondensporen zijn aangetroffen in de opslagruimte.

De overige ongeregeldheden die zijn waargenomen zijn onder andere:

– Slechte sanitaire voorzieningen

– weinig ventilatie

– Afzuigsysteem dat niet voldoet

– Personeelsleden die niet volgens de

voorschriften gekleed zijn

De vergunninghouder is aangezegd de geconstateerde misstanden te herstellen en moet zich op het districtscommissariaat aanmelden voor het voldoen van de opgelegde boete.