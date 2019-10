Peuterschool niet te spreken over beschuldiging van mishandeling

De peuterschool die deze week in diskrediet is gebracht door een boze moeder, is niet te spreken over de publiekelijke beschuldiging van mishandeling die de moeder op social media plaatste. In een gesprek met de redactie van Waterkant geeft een medewerker met klem aan dat de jongen in kwestie niet is geslagen of mishandeld op de peuterschool.

De school die al bijna 20 jaar bestaat, heeft daarnaast met verbazing kennis genomen van de handelwijze van de moeder. Deze heeft het kind van school gehaald en daarna zonder verder contact met de school haar verhaal naar buiten gebracht.

Volgens de directie gaat het om een jongen van bijna 4 met een beperking die niet praat en niet rustig kan zitten. Op de school doet hij ook gevaarlijke dingen zoals op onderstaande foto te zien is. Op de dag in kwestie is de jongen om 11.30u opgehaald door zijn opa. Pas om 20.10u belde de moeder met iemand van de school, om te spreken over de twee striemen op zijn lichaam.

Wat is er in de tussentijd gebeurt vraagt de directie zich af? Er is toen voorgesteld aan de moeder om de volgende dag verder erover te praten samen met de leiding. Tot de dag van vandaag is de vrouw echter niet verschenen.

“Het is niet te begrijpen dat de moeder geen contact met ons heeft opgenomen over de vermeende mishandeling. Het lijkt me logisch dat je zoiets direct met de mogelijke betrokkenen bespreekt, maar dat is dus niet gebeurt. De vrouw heeft een verhaal op Facebook geplaatst en het kind de rest van de week thuis gehouden” verteld de medewerker aan Waterkant.

Het bericht had grote gevolgen voor de peuterschool, omdat diverse ouders geschrokken waren en hun kinderen eerder ophaalden. Daarna is met de ouders gesproken en hebben de ouders de school het voordeel van de twijfel gegeven. Velen snappen ook niet dat er zo over de school wordt gesproken, juist vanwege hun goede ervaringen met de school zegt de medewerker.

Wat haar persoonlijk stoort zijn de vreselijke comments met bedreigingen, die op Facebook verschenen onder het bericht. Die waren zeer agressief waarbij sommige mensen opriepen tot geweld tegen de medewerkers van de school. “Ik werd er bang van” zegt de vrouw tegen Waterkant.