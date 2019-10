Demonstratie tegen oneerlijke concurrentie voor SLM van KLM en TUI fly op 2 november

[AANGEBODEN] – Zoals wij in een eerder persbericht hebben bekendgemaakt, heeft de voorgenomen demonstratie op 7 oktober jl. niet plaatsgevonden door een miscommunicatie van de busondernemingen. Men ging ervan uit dat de demonstratie niet doorging omdat het kantoor van de KLM in Paramaribo gesloten was op 7 oktober. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën vierde op die dag haar 100-jarige bestaan.

Om aan alle misverstanden een eind te maken heeft de organisatie nu besloten om op zaterdag 2 november a.s. om 11.00 uur ’s ochtends wederom een demonstratie te organiseren voor het KLM-kantoor. Wij weten vooraf dat het kantoor gesloten is maar de nieuwsmedia zijn wakker en wij zullen laten zien dat het dit keer niet om een handvol demonstranten zal gaan.

WAAROM 2 NOVEMBER A.S.?

Op 2 november aanstaande vliegt TUI fly voor het eerst zelfstandig naar Suriname, los van de SLM als partner. De afgelopen dagen hebben verschillende personen gereageerd op de actie van het comité van 7 oktober jl. Zoals wij al eerder hebben aangegeven vliegt de KLM 5 x per week en TUI fly 2 x per week naar Suriname, dan mag de SLM als national carrier van Suriname achter in de rij aansluiten.

Uit het persbericht van NV Luchthavenbeheer van 11 oktober jl. valt op te maken dat de vijfde vlucht van de KLM niet zo lang geleden is ingezet. Dit is niet zomaar gebeurd maar men heeft duidelijk bewust geanticipeerd op de komst van TUI fly. Want dit betekent dat de KLM en TUI fly 7 keer per week vliegen. Dus SLM staat als national carrier met 7-0 achter. De KLM vliegt met een Boeing 747 en volgens de informatie op Google beschikt dit vliegtuig over circa 400 zitplaatsen en TUI fly met een Boeing 787 Dreamliner met 300 stoelen. Dat betekent dat deze giganten samen 2600 stoelen per week aanbieden. Dat is bijna 400 per dag en nogmaals: dan mag de SLM als national carrier achteraan sluiten.

Deze strijd is geen eerlijke strijd en een ieder kan zien dat de vooruitzichten van de SLM op deze manier weinig rooskleurig zijn. TUI fly en KLM zullen de komende tijd met lage tarieven komen, want zij hebben een oorlogskas om u tegen te zeggen. En als de concurrentie eenmaal is uitgeschakeld, zullen zij bepalen wat er gebeurt. En dan zullen Surinamers het gelag betalen, want veruit het grootste deel van de vliegmarkt voor ons land bestaat uit Surinamers. KLM en TUI fly zullen de prijs en voorwaarden bepalen en dan is het slikken of stikken.

De demonstratie is een wake-up call voor alle Surinamers. Laten wij baas blijven in eigen huis met een sterke SLM!

ACTIECOMITÉ BEZORGDE SLM-BURGERS

* bezorgdeslmburgers@gmail.com *