Opsporingsbericht van vermist 14-jarig meisje in Suriname

De afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname heeft zojuist een opsporingsbericht naar buiten gebracht omtrent de vermissing van een 14-jarig meisje. Het gaat om Cherellety Asenfoe die voor het laatst gezien is op vrijdag 11 oktober 2019.

Omstreeks 07.00 uur die dag is ze op de hoek van de Coesewijnestraat en de Surimamboweg afgezet om zich naar school te begeven. Ze was gekleed in een blauwe VOJ uniform blouse en blauwe slippers. Sedertdien is zij niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om kontakt te maken met het ressort Santo Dorp op de telefoonnummers 485240; 485250; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Het oorspronkelijke bericht van de Surinaamse politie: