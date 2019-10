Moeder beschuldigt peuterschool in Suriname van mishandeling zoontje

Een moeder heeft op social media een peuterschool in Suriname beschuldigd van mishandeling van haar zoontje. De moeder beweert dat de genen die belast zijn met haar zoontje, hem zouden hebben mishandeld als dieren. Als mogelijk bewijs heeft zij een foto geplaatst waarbij te zien is dat de peuter een blauwe plek heeft aan zijn arm en bovenbeen.

De moeder beweert verder dat zij ook van andere ouders heeft vernomen over de mishandeling op de school. De moeder is totaal niet te spreken dat de school haar zoon zoveel heeft beloofd voor het schooljaar 2019-2020 en in geen twee weken tijd hij zo mishandeld wordt.

De moeder laat weten dat de peuterschool kan werken aan “die oudere beesten” die op de school beestachtigwerk doen. Als alternatief geeft zij aan dat de opvang ook gesloten kan worden.

“Ouders die kinderen daar hebben let op uw kind en observeer hem, want i no kang pot ju tjieng na wang prees pe de shi ju tjieng lik AGU“, aldus de boze moeder.