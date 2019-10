Brutale dieven stelen complete achterklep van auto

Zo trof de eigenaar van een mooie Toyota Vitz uit 2010 zijn auto vanmorgen vroeg aan in Suriname. Dieven zijn in de nacht ervandoor gegaan met de complete achterklep van zijn nieuw gekocht vervoersmiddel. Ook hebben zij beide achterlenzen losgemaakt, maar hebben slechts 1 buitgemaakt.

De benadeelde, Felize Drenthe zegt aan Waterkant dat hij zijn auto zoals gewoonlijk in de avond op het erf parkeert en de poort op slot doet. Zo was dat gisteravond ook het geval bij zijn woning aan de Franchepanestraat. Vanmorgen toen hij uit huis moest, liep zijn dochter richting de poort om die open te maken. Tot haar verbazing zag zij dat het voertuig aan de achterkant gewoon open was.

Drente die zich ging overtuigen van wat hem is overkomen schakelde meteen de politie in. Hij zegt dat de dieven 1 van de achterlezen hebben achtergelaten op het erf. Naast de achterklep en achterlens hebben de dieven ook een memory stick buitgemaakt. De benadeelde vraagt de gemeenschap om alle tips die zij hebben door te spelen aan de politie of hem. Daarnaast doet hij een beroep om de gestolen spullen niet te kopen als die wordt aangeboden, maar de politie meteen in te schakelen.