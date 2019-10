VIDEO: Dansende vogel in Suriname gefilmd voor Netflix documentaire

Deze maand komt Netflix met een nieuwe documentaire getiteld ‘Dancing with the birds’. Hiervoor is een filmcrew begin vorig jaar naar Suriname geweest om opnames te maken op de Fredberg aan de Boven-Saramacca. Daar hebben ze de zeldzame oranje rotshaan oftewel ‘Cock of the Rock’ gefilmd, welke terug te zien is in de documentaire.

De oranje rotshaan is een zangvogel uit de familie van de cotinga’s. Zoals de naam al aanduid, heeft deze vogel een oranje verenkleed. Dat hij een rolletje speelt in ‘Dancing with the birds’ is niet zo gek, want de mannetjes voeren een complete dansshow op om een paarmaatje te vinden.

Dit doen ze in een open plek in het oerwoud zodat eventuele roofdieren lang van tevoren gespot zullen zijn. De vrouwtjes kiezen hun maatje op basis van de danskwaliteiten van de mannetjes.

‘Dancing with the birds’ is vanaf 23 oktober te zien op Netflix. Een korte trailer staat op YouTube en is ook hieronder te zien. (Via suforyou.nl)