Suriname verliest met 0-1 van St. Vincent & the Grenadines

De nationale mannenvoetbalselectie van Suriname heeft maandagavond in eigenland met 0-1 verloren van St. Vincent & the Grenadines. Het ging om de heenwedstrijd van Natio tegen St. Vincent & the Grenadines in Concacaf Nations League B verband dat afgewerkt is in het André Kamperveenstadion.

De bezoekers maakten het enige doelpunt in de 68e minuut van de wedstrijd. Suriname deed er alles aan om de gelijkmaker te scoren maar het lukte keer op keer maar niet. St. Vincent & the Grenadines stoot door de overwinning Suriname af van de koppositie in groep D na 4 gespeelde wedstrijden.

St. Vincent & the Grenadines staat nu aan kop met 8 punten gevolgd door Suriname op de tweede plaats met 7 punten. Nicaragua bezet de derde plaats met eveneens 7 punten. Suriname heeft een betere doelsaldo vandaar zij de tweede plaats bezetten. Dominica staat op de laatste plaats met 0 punten.

De volgende wedstrijd van Suriname is op 15 november tegen Dominica. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor de Concacaf Gold Cup 2021 en promoveert tot League A.