Nieuw Surinaams ‘bakboek’ van Diana Dubois

Op 15 november aanstaande verschijnt bij Uitgeverij Dubois het “Surinaams bakboek van Dubois”! In de rij Surinaamse kookboeken die in de loop der jaren zijn verschenen, is het aardige en afwijkende van dit boek dat het alleen recepten bevat van cakes, taarten en koekjes. Op toegankelijke wijze introduceert Diana Dubois een aantal klassiekers uit de zoete keuken van Suriname, die zeker uw smaakpapillen in vervoering zullen brengen. Fiadoe, Bojo, Engris boru (Eksi) en Keski staan er allemaal in. Maar ook andere typisch Surinaamse baksels, waarvan de meeste zijn ‘besprenkeld’ met historische informatie.

Bovendien heeft Diana tal van nieuwe recepten bedacht, zoals voor Dawet eksi kuku (roze sponscake), Timur kuku (maïzenataart), Cokes-taart (houtskooltaart), de Juultjes van Dubois (maïzenakoekjes met kaneel) en Eksi kuku nanga karu-blom (eiercake van maismeel). Leidraad daarbij was het gebruik van Surinaamse ingrediënten.

Niet alleen de ervaren taartenbakster, maar ook een hobbykok of iemand zonder bak-ervaring kan met dit bakboek haar of zijn culinaire grenzen verleggen. Datzelfde geldt voor mensen die liever geen suiker willen eten of op zoek zijn naar glutenvrije recepten.

Alle 60 cakes, taarten en koekjes zijn door Diana meerdere keren gebakken. Dankzij haar heldere aanwijzingen en de paginagrote foto’s brengt u probleemloos elk recept tot een resultaat waarmee u steeds weer goed voor de dag komt.

Kortom: een heerlijk bakboek vol inspiratie om keer op keer mee aan de slag te gaan!