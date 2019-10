Nickeriaanse worstelaar(19) vertegenwoordigt Suriname in Qatar

De Nickeriaanse worstelaar Nawien Bepat (19) van Jai Hind is momenteel in Qatar waar hij Suriname maandag heeft vertegenwoordigd tijdens de eerste editie van de ANOC World Beach Games in Doha, Qatar. Hij is als enige Surinamer aanwezig op dit toernooi.

Bepat werd samen met zijn coach Safiek Gowrie afgevaardigd door het Surinaams Olympisch Comite (SOC). Hoewel hij zich niet rechtstreeks heeft gekwalificeerd voor de World Beach Games, werd een aanvraag door de Surinaamse Worstel Federatie (SWF) voor een universality place (wild card entry) met success gehonoreerd.

De worstelaar van het jaar 2018 kwam vandaag uit in de klasse tot 70kg. Helaas heeft hij zijn deelname niet in winst kunnen omzetten.

“..I tried all I had but and the end 😐 no good results. But it’s never to late. One day I will make u all proud ❤ I promise Suriname❤ 👊Next time 🇸🇷….” zei hij maandagavond hierover op zijn Facebook pagina.

De worstelaar keert op 17 oktober terug in Suriname.