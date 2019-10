Bromfietser dodelijk aangereden, autobestuurder rijdt door

De 45-jarige Rekesh Galloo is vanochtend rond 2.00u in het Mungra Medisch Centrum (MMC) overleden aan de verwondingen die hij kort daarvoor heeft opgelopen bij een aanrijding met een auto aan de Gemaalweg in het district Nickerie. De autobestuurder heeft hem in hulpeloze toestand achtergelaten na de aanrijding.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant.Net dat de politie omstreeks 01.30u de melding kreeg en ter plekke ging voor onderzoek. Daar aangekomen trof de politie de bromfietser en zijn duorijder Hermand B. zwaargewond op de weg. Per ontboden ambulance zijn beide slachtoffers afgevoerd naar het MMC voor medische behandeling.

Beide slachtoffers hebben naast andere verwondingen ook een bovenbeenfractuur opgelopen. Galloo gaf bijkans een half na aankomst in het ziekenhuis de geest. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen voor obductie. De verkeersbarometer is met de dood van Galloo gestegen naar 57.

Een ieder die informatie heeft met betrekking tot deze aanrijding wordt gevraagd in contact te treden met de politie van Nickerie, de politie command center op het telefoonnummer 115 of het dichtsbijzijnde politie bureau in Suriname.