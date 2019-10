Volksgezondheid versterkt met 15 Public Health Professionals

Het ministerie van Volksgezondheid is versterkt met 15 Public Health Professionals. Dit gezondheidskader is opgeleid dankzij een samenwerking tussen de Tulane University en de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, die op vrijdag 11 oktober het nieuwbakken kader toesprak, was lovend over de successen die bereikt zijn dankzij de samenwerking tussen de universiteiten.

Volgens hem zou dit programma niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële ondersteuning van de Islamic Development (IsDB). Hij sprak zijn dank uit aan het adres van ambassadeur Anwar Lallmohamed voor het feit dat die het omvormen van Surinames jong kader tot Public Health experts tot een van zijn hoogste prioriteiten heeft gemaakt.

Elias gaf met trots te kennen dat vrijwel alle 51 studenten (97%) van de vorige drie cohorten werkzaam zijn in de Surinaamse gezondheidszorg. Na afstuderen heeft 37% van deze studenten een promotie gehad binnen de gezondheidszorg. Momenteel worden er 9 Surinamers opgeleid voor een doctorale graad in de volksgezondheid. Vier van deze 9 PhD-kandidaten hebben een masters van dit programma als vooropleiding. “Dit alles illustreert de relevantie en uitzonderlijke kwaliteit van dit programma”, aldus minister Elias.

De bewindsman was ook lovend over professor Maureen Lichtveld voor diens deskundigheid en toewijding aan het programma alsook dr. Abdoel Wahid die voor deze studiefase als locale coördinator heeft gefungeerd. Elias: “Samen maken wij vandaag een belangrijke stap om met nu 67 masters geslaagden de door ons ministerie ingeslagen weg ten aanzien van evidence-based interventies, preventie en controle van ziekten, te vervolgen en te verbreden”.

Integraal hieraan is, aldus de bewindsman, het beteugelen van de gevolgen van milieuvervuiling voor onze gezondheid. Dit wordt ook ondersteund door het MSPH-programma (Master of Science in Public Health) door middel van het doen van onderzoek. Minister Elias benadrukte dat zijn ministerie dit programma zal blijven ondersteunen.