VIDEO: Exclusief interview met president i.v.m. 74ste verjaardag

De Surinaamse president Desi Bouterse viert vandaag, zondag 13 oktober, zijn 74ste verjaardag. In verband hiermee sprak het Nationaal Informatie Instituut (NII) met de jarige. Het exclusief interview met de president werd vrijdag uitgezonden op GOV.TV en is ook hierboven te zien.

Het staatshoofd heeft in overleg met familie besloten om in plaats van een feest liever sociale instellingen te gedenken en zo hun noden te helpen lenigen. President Bouterse gaat in het vraaggesprek onder meer breedvoerig in op de situatie bij IAmGold en praat over grote verliezen voor zowel de staat als de maatschappij. Volgens de president zijn er gedurende een lange periode achter de schermen met tal van belanghebbenden gesprekken gevoerd en men dacht een oplossing te hebben bereikt.

Ook de kwestie rond de lening bij internationaal financierder Oppenheimer komt in het gesprek aan de orde. President Bouterse benadrukt dat minister Gillmore Hoefdraad de zaak reeds goed heeft uitgelegd. Hij vult aan dat het van vertrouwen getuigt wanneer internationale banken zich achter Suriname scharen. “At the end of the day, gaan we geld nodig hebben”, aldus de regeringsleider die benadrukt dat er nog heel wat projecten en wetten ter uitvoering liggen”.

President Bouterse bespreekt ook het buitenlands beleid en onze internationale betrekkingen. Hij had op donderdag 10 oktober, samen met minister Yldiz Pollack Beighle van Buitenlandse Zaken ook nog een ontmoeting met de vertrekkende residerende ambassadeur van Cuba in Suriname, Manuel Rubido. Volgens de president zou Suriname met alle landen moeten samenwerken, maar moeten er heel goede banden zijn met de buurlanden en landen in het Caribisch gebied. Verder stelt het staatshoofd vooral relaties met superpowers als de Verenigde Staten, China, Rusland, Indonesië, India en Afrika op prijs.

Ten aanzien van het beleid van de regering om de bevolking tegemoet te komen met pakketten, benadrukt de president dat dit systeem niet door zijn regering is bedacht. Hij is er dan ook blij mee dat andere politieke leiders aangeven er door mee te zullen gaan, mochten zijn aan de macht komen. Volgens het staatshoofd trekt de Surinaamse economie aan, maar zijn er nog altijd mensen die hulp behoeven.

Het staatshoofd gaat ook uitgebreid in het Agrarisch Plan van de regering. Hij voorziet grote ontwikkelingen in de landbouw en unieke kansen voor het Surinaamse ondernemerschap.

De president gaat de aanstaande verkiezingen in alle rust tegemoet. Hij heeft zich al bij de start van zijn tweede termijn in 2015 op deze periode voorbereid. Het staatshoofd zegt onder meer dat wij ons niet moeten laten leiden door het negatieve. Hoewel problemen wel aangekaart moeten worden, is president Bouterse de mening toegedaan dat de balans er wel in moet zitten.

Ook de viering van de Dag der Marrons ontgaat de president niet. Hij roept deze groep Surinamers op tot bezinning, een goede terugblik te doen en vooruit te kijken. Het staatshoofd heeft ook graag dat data over de totstandkoming van de vredestraktaten wordt vastgelegd.