Bromfietser zwaar gewond bij frontale aanrijding Oost-West verbinding

Bij een frontale aanrijding vanmorgen vroeg aan de Oost-Westverbinding in Suriname is een bromfietser zwaar gewond geraakt. Het ongeval vond plaats rond 06.15u in de buurt van Meerzorg.

De redactie van Waterkant verneemt dat de bromfietser vermoedelijk op de rijhelft van de tegenligger terecht moet zijn gekomen. Daarna volgde een frontale botsing. Op de foto is de schade duidelijk te zien.

De bromfietser raakte door de klap zwaar gewond en is per ontboden ambulance naar de Spoed Eisende Hulp afgevoerd.

De Surinaamse politie is ter plekke en onderzoekt de zaak.