Auto belandt op zijn kop in het water te Leiding 20

Deze auto raakte zaterdagavond omstreeks 19.30u te water te Leiding 20 ter hoogte van de Nieuw Weergevondenweg. De redactie van Waterkant verneemt dat de bestuurder de controle over het stuur zou hebben verloren, waarna de auto in de trens terecht kwam.

Niemand raakte gewond bij dit eenzijdig verkeersongeval. De auto kon met veel moeite door een bergingsbedrijf uit het water getakeld worden en had flinke schade opgelopen.

Het is nog niet bekend hoe het komt dat de bestuurder de controle over het stuur verloor. De politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.