Opening ‘Sabi Suriname’ in het Tropenmuseum

Afgelopen donderdag opende Sabi Suriname de deuren in het Tropenmuseum voor kinderen en hun (groot)ouders. Leer Suriname kennen, dat is de boodschap van deze nieuwe editie van Tropenmuseum Junior dat al sinds 1975 als succesvol kindermuseum vele generaties heeft verwelkomd.

Na Ziezo Marokko staat nu Suriname volop in de belangstelling. Families dalen af naar een geheim depot en kunnen op een boot varen door Busi Kondre, het Wat is waar? spel spelen of boodschappen doen in de Surinaamse toko en meer te weten komen over de Surinaamse keuken. Vier Surinamers die een belangrijke rol spelen in Suriname vertellen hun verhaal in het verhalenhuis Tori Oso. In de feeststraat is het altijd feest en dat kan gezellig mee gevierd worden.

In Sabi Suriname komen kinderen en hun (groot)ouders meer te weten over Suriname, de band met Nederland, de gedeelde koloniale geschiedenis en hoe Suriname met de wereld is verbonden.

Aan de totstandkoming van Sabi Suriname is maar liefst twee jaar gewerkt en met vele instellingen en communities samengewerkt. Meer dan 100 mensen hebben een bijdrage geleverd.

Sabi Suriname is mede mogelijk gemaakt met steun van Mondriaan Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Freek en Hella de Jonge Stichting, Stichting Zabawas, AMVJ Fonds, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.