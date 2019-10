1-jarig jongetje verdronken in emmer water

Een jongetje van 1 jaar is donderdag in de vooravond verdronken in een emmer water in Suriname. Dit nadat hij op een onbewaakt moment naar de badkamer liep en in de emmer tuimelde. Het ongeval vond plaats in het politie verzorgingsgebied Latour.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de moeder met haar zoontje en enkele andere kinderen thuis was. Ten tijde van het ongeval sliep de moeder en de kinderen waren buiten op het erf aan het spelen. Op een onbewaakt moment is het jongetje naar de badkamer gelopen en getuimeld in de emmer waarna hij verdronk.

De moeder werd wakker en zag haar zoon niet. Na een zoektocht ontdekte zij dat hij in de emmer was. Zij bracht hem meteen naar de Surinaamse Spoed Eisende Hulp. Daar constateerde een arts bij aankomst dat de peuter reeds was overleden.

De politie werd ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek. Het ontzielde lichaam van het jongetje is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de familie.