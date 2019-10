Tientallen illegale goudzoekers Royal Hill verdreven door politie en leger

Veertig illegale goudzoekers die de Royal Hill-put plunderen zijn woensdag verdreven uit het gebied door de Surinaamse politie en het leger. Daarnaast is één persoon aangehouden en in verzekering gesteld. Hoofdinspecteur Ulrich Tjin Liep Shie, regiocommandant Midden-Suriname bevestigd het resultaat van de actie tegenover Waterkant.Net.

De politie van Regio Midden is momenteel met een groot aantal politieleden van verschillende eenheden en manschappen van het Nationaal Leger in het gebied om de rust terug te brengen. Tjin Liep Shie laat weten dat vandaag (donderdag) het gebied weer rustig was.

De actie volgt nadat Rosebel Gold Mines/Iamgold op 2 oktober uit veiligheidsredenen wederom de Royal Hill operaties heeft stopgezet. Dit nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf was binnengedrongen, ondanks het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.

Rosebel heeft de zuidelijke mijnen tot nader orde gesloten en alle personeel en materieel uit het gebied weggehaald. De mijnactiviteiten waren 28 juli ook al stopgezet, nadat ernstige rellen waren uitgebroken waarbij een illegale goudzoeker werd doodgeschoten door de politie.