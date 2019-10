Surinaamse regering leent 89 miljoen euro bij lokale banken

De regering heeft dit jaar weer geld geleend bij de verschillende lokale banken. Dit keer gaat het om totaal bedrag van iets meer dan 89 miljoen euro dat geleend is tussen april en juni. De leningen zijn te lezen op de website van het bureau voor de staatsschuld.

De eerste lening voor dit jaar is in april genomen bij de Hakrinbank. Een bedrag van 40 miljoen euro is geleend. Als doel van lening wordt op de website aangegeven te helpen bij de financiering van de begrotingsuitgaven van de overheid. De looptijd is gesteld op 6 maanden met een rente van 1 procent per jaar. Op 26 april heeft de regering de leenovereenkomst getekend.

De tweede lening is nauwlijks een maand later, op 29 mei aangegaan met de Volkscredietbank (VCB). Bij de VCB heeft de regering ook een bedrag geleend van 40 miljoen euro. Als doel van de lening is ook aangegeven financiering van de overheidsuitsgaven. De lening is afgesloten onder de zelde condities als de Hakrinkbank.

De derde lening is aagegaan met de Republic Bank op 11 juni. Bij deze bank is er een bedrag van 10 miljoen Amerikaanse dollars gelernd. Doel van deze lening is aanschaffen van voertuigen voor de gewapende machten en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Een deel van het geld is ook bestemd voor de bouw van het nieuw gebouw van de douane in Suriname en financiering van de ICT-hard- en software infrastructuur van de dienst. Deze lening heeft een looptijd van 7 jaar met een rente van 6 procent per jaar.