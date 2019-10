Bromfietser verleent geen voorrang en raakt gewond bij aanrijding

Bij een aanrijding vanmorgen vroeg aan de H.D. Benjaminstraat in Suriname is deze gewonde per ambulance afgevoerd. De redactie van Waterkant verneemt dat het gaat om een aanrijding tussen een auto en een bromfiets.

Het ongeval vond rond 07.15 plaats. De bromfietser zou geen voorrang hebben verleend aan het verkeer op de Benjaminstraat. Vervolgens werd hij aangereden door de automobilist.

De bromfietser raakte daarbij gewond en is met inwendige kneuzingen per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende hulp van het ziekenhuis.

Agenten van het Korps Politie Suriname waren ter plekke om assistentie te verlenen en het ongeval te onderzoeken.