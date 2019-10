VIDEO: volledig Surinaams gesproken show van Roué Verveer

Roué Verveer is terug met een gloednieuwe Surinaams gesproken stand-up comedy show! Na het immense succes van Typisch Surinaams en Tjar a Lobi kon een derde show natuurlijk niet uitblijven.

Nu komt Roué met Verveer Tori naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Gastoptredens: Murth Mossel en Jörgen Raymann. Deze show wil je niet missen! Roué heeft namelijk héél veel met je te delen…

Bai yu karta snel, want a presi o bossss!

Let op: De show begint op tijd en is volledig Surinaams gesproken.

26/10 World Forum Den Haag 19:00

16/11 Nieuwe Luxor Rotterdam 19:00 & 22:30

17/11 RAI Amsterdam 19:00 & 20:00

Kaarten: www.roueverveer.nl

