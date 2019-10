Nieuwe datum demonstratie van ‘bezorgde SLM-burgers’ bij KLM kantoor

De aangekondigde demonstratie van het actiecomité bezorgde SLM-burgers, afgelopen maandag bij het KLM hoofdkantoor in Suriname, wordt op een andere dag weer gehouden. Dat heeft de groep die strijdt tegen oneerlijke concurrentie voor SLM door TUI fly en KLM bekend gemaakt.

Over de demonstratie die op 7 oktober jongstleden zou worden gehouden voor het kantoor van de KLM aan de Hofstraat 1, is er volgens het actiecomité een miscommunicatie ontstaan met de busbedrijven die voor het transport van de demonstranten zouden zorgen.

“Men had vernomen dat het KLM-kantoor op 7 oktober gesloten zou zijn en is er toen van uitgegaan dat de demonstratie niet doorging. Hierdoor was sprake van een matige opkomst. Vooraf was ook geen ruchtbaarheid aan gegeven en de demonstranten komen uit eigen gelederen. Toch zijn wij blij met het voorlopige signaal dat is afgegeven. Maar uitstel is in dit geval zeker geen afstel!” aldus het comité.

“De ‘Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën’ vierde op7 oktober haar 100-jarig bestaan, vandaar die datum voor de demonstratie. Wij komen wel een andere dag naar het kantoor van de KLM en dan hopen wij dat de KLM ons met open deuren en armen ontvangt.”

Het actiecomité bezorgde SLM-burgers geeft aan dat zij alle geïnteresseerden tijdig op de hoogte zal stellen over de datum en het tijdstip.