Zoektocht na nieuwe informatie in zaak vermiste Sumanta Bansi

De 23-jarige vermiste studente Sumanta Bansi uit Suriname, is nog steeds niet gevonden. De Nederlandse politie heeft dankzij nieuwe informatie, gisteren opnieuw gezocht naar de sinds 18 februari 2018 vermiste vrouw die zwanger was.

Nadat eerder rond de Afsluitdijk naar haar lichaam werd gespeurd, is gisteren gezocht bij bruggen in en rondom de wateren van het Robbenoordbos nabij Wieringerwerf ten noorden van Amsterdam. Dat meldt het Parool.

Volgens de krant werd de zoektocht vanwege defecte apparatuur echter vroegtijdig gestaakt. Het zoeken wordt volgende week weer hervat. In de tussentijd onderzoekt de politie het verzamelde beeldmateriaal.

“Er is tot nu toe nog niks aangetroffen, maar dat betekent niet dat we niets hebben gevonden,” meldt een woordvoerder van politie Noord-Holland. “Volgende week gaat de zoektocht in het Robbenoordbos verder, maar dan op het land. Daarna kunnen we meer informatie geven” schrijft de krant vandaag.