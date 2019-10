Pleegvader doodgeschoten door pleegzoon na woordenwisseling tijdens borrelen

De 54-jarige Alido Ferreira Dos Santos is in de vroege ochtend van zondag 6 op maandag 7 oktober dood geschoten door zijn pleegzoon. De politie kreeg het bericht van het incident te Grankreek en deed het gebied, tezamen met de Forensische Opsporing en Recherche regio Midden aan voor onderzoek.

Uit het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat de twee mannen tijdens het borrelen een woordenwisseling kregen die bijna uitliep tot een vechtpartij. Korte tijd daarna vertrokken beide mannen naar hun woning. Volgens getuigen verklaring hoorde de pleegzoon op gegeven moment schoten die werden afgevuurd op zijn woning en hield hij zich schuil in de woning.

Terwijl de pleegvader poging maakte om via een opening die hij had gemaakt om in de woning te gaan, schoot de pleegzoon bij die gelegenheid op hem. De pleegvader is geraakt in zijn gezicht en overleed ter plaatse.

De zoon maakte zich uit de voeten voor de komst van de politie. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is door de politie voor obductie in beslag genomen. De recherche van regio Midden onderzoekt deze zaak verder.