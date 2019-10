Nieuwe Chief Financial Officer bij Surinaamse Luchtvaart Maatschappij

Rachel Kolf-Deira is per direct de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. “Met de benoeming van een nieuwe CFO zet de SLM het traject van herstructurering, dat per september is ingezet, verder voort” aldus het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) in een persbericht.

Kolf-Deira is geen onbekende bij de SLM in Suriname. Sinds 2015 bekleedde zij een functie in de Raad van Commissarissen van het bedrijf, waarbij zij sinds maart 2019 als President-Commissaris diende. Alvorens zij benoemd kon worden, trad zij terug als President-Commissaris van de SLM.

Faizel Baarn zal voorlopig de post van president-commissaris waarnemen. Met haar benoeming komt er tevens een einde aan het dienstverband van Steve Silos die voorheen CFO was.

De besluiten zijn genomen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die gisteren is gehouden.