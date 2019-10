Leerkrachten Havo 1 vastbesloten: ‘Directeur Sital moet weg!’

De leerkrachten op het Openbaar Atheneum, Havo 1, blijven op het standpunt dat directeur Radikhadevi Sital moet vertrekken. Volgens de leerkrachten die zich vernenigd hebben in een actiegroep is er een onwerkbare situatie ontstaan op de school door het wangedrag van de directeur.

Sital wordt door de leerkrachten beschuldigd van rancuneus handelen, manipulatie, het creeren van ruzie onderling en zou zelfs in het openbaar en in het bijzijn van leerlingen docenten aanspreken en beledigen. Op social media uiten leerlingen van de school ook hun bezorgheid over het gedrag van de directeur. Een studente die in de examenklas zit merkt op dat Sital sommige leerkrachten zodanig beledigd dat zij zelfs huilen. “De directeur weet echt niet hoe het hoort, zij is niet alleen onbeschoft tegenover leerkrachten maar ook tegen ons als leerlingen”.

Een actievoerende leerkracht zegt aan Waterkant.net dat nu de situatie van de school in de media is blootgelegd, Sital alle kleine dingen zoekt om mensen aan te spreken. “Bij de minste of geringste dingen moeten wij aanmelden op haar kantoor om verantwoording af te leggen. Het is echt niet meer te doen met de directeur. Wij hebben lang genoeg volgehouden en nu is de maat vol. Sital moet weg want zij is het probleem hier op school”.

De actievoerende leerkrachten eisen dat een directeur van buiten de school komt, zodat zaken op Havo 1 weer op orde gesteld kunnen worden.