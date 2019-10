Jongeman aangehouden op Surinaamse luchthaven met meer dan 7 kg cocaïne

De 24-jarige Serfans T. is dinsdag 1 oktober door leden van het Bestrijding Internationale Drugs Team op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden, nadat cocaïne in zijn handbage werd aangetroffen.

Serfrans stond op vertrek naar Trinidad met als bestemming Bahamas. Tijdens controle werd in zijn handbagage pakjes cocaïne met een gewicht van 7.120 gram aangetroffen en in beslag genomen.

Bij de voorgeleiding heeft hij verklaard dat hij de drugs kreeg van een man die hem U$ 4.500 dollar zou betalen. Echter had hij reeds U$ 2.000 ontvangen. Dit geld is ook op Serfrans aangetroffen en in beslag genomen.

Verder verklaarde hij dat hij in het jaar 2018 in Parijs ter zake overtreding Wet Verdovende Middelen werd aangehouden en voor 4½ maand in verzekering was gesteld. Serfrans die niet heeft geleerd uit zijn fouten is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.