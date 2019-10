Vrouw dood op poli binnen gebracht na cultureel bad

In Suriname is een vrouw zondag dood binnen gebracht op een poli. Het slachtoffer voelde zich onwel toen zij samen met haar echtgenoot in het district Para was voor een cultureel bad, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant brachten de echtgenoot en haar zoon haar naar de poli toen ze zich onwel voelde. Daar aangekomen bleek dat ze het leven had gelaten en stelde een arts de dood vast.

De Surinaamse politie werd op de hoogte gebracht dat de vrouw dood op de poli was binnen gebracht en ging naar de locatie voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurt is.

Culturele baden oftewel geestelijke kruidenbaden, ook wel ‘wasi’ genoemd, worden in de Afro-Surinaamse cultuur vaak toegepast voor geestelijke reiniging, verrijking, bescherming, geluk en welzijn.