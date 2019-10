Jongeman slaat gokmachine Suribet retailer kapot na verlies SRD 100

De 29-jarige Donovan A. is afgelopen vrijdag door de politie van Munder op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Dit nadat hij een dag daarvoor een gokmachine van een Suribet retailer had kapot geslagen omdat hij SRD 100 had verloren.



Er werd aangifte van vernieling tegen Donovan gedaan waarna de politie hem op zijn woonadres opspoorde aanhield en ter voorgeleiding overbracht naar het bureau.

Bij de voorgeleiding verklaarde Donovan aan de politie dat hij boos was vandaar dat hij het scherm van de machine stuk sloeg. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.