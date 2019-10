Auto eindigt op z’n kop in sloot bij eenzijdig ongeval in Suriname

De bestuurder van dit busje belandde zondagavond met het voertuig op z’n kop in een sloot aan de Verlengde Welgedacht C. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet veel bekend. Volgens de eerste berichten zou de bestuurder de controle over het stuur verloren hebben en daardoor van de weg zijn geraakt.

Het voertuig reed richting Bomaweg toen het eenzijdig ongeval gebeurde. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Ze werden alleen nat door water en modder van de sloot. Om hoeveel inzittenden het gaat is nog niet bekend.

Het is niet bekend of de bestuurder onder invloed verkeerde. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en heeft nog geen officieel bericht hierover naar buiten gebracht.

Het busje heeft veel schade opgelopen en werd weggesleept door een berger.

