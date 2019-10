VIDEO: man redt vijf mensen uit auto die te water raakte

Deze man heeft zondagmiddag vijf Haïtianen gered uit een auto, die terecht was gekomen in het water langs de Oost- West verbinding in het district Marowijne. Het gaat om de heer Paul meldde een Facebook gebruiker zondag.

Volgens de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald kreeg de auto zondag rond 17.30 uur een klapband en kwam het voertuig in een moeras terecht. De inzittenden waren op weg naar Albina toen dit ter hoogte van Moengo in het district Marowijne gebeurde.

De heer Paul Anautan, die met een groep richting Moengo ging, werd door iemand gestopt die hulp vroeg bij het incident. Hij zegt in gesprek met de site dat hij geen andere keus had dan in actie te komen om de mensen uit de situatie te bevrijden.

Daarbij werd hij geconfronteerd met ruiten die niet open konden omdat het elektronisch systeem van de auto was uitgevallen. Anautan heeft de ruiten van het voertuig kapot moeten slaan om de mensen te bevrijden.

De vijf inzittenden hebben geen letsels opgelopen, maar de schade aan het voertuig is aanzienlijk. Het incident heeft zich te Bushman Hill nabij Moengo voorgedaan, enkele meters verwijderd van de plek waar een staatsbus eind augustus over de kop is gegaan.