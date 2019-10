Protestbijeenkomst bezorgde SLM-burgers bij KLM kantoor in Suriname

Het actiecomité ‘Bezorgde SLM-burgers’ houdt op maandag 7 oktober van 10.00 tot 11.00 uur ’s ochtends een protestmanifestatie bij het KLM hoofdkantoor aan de Hofstraat 1 in Paramaribo. Het comité zegt te vrezen voor het voortbestaan van de SLM. In een persbericht zegt het comité:

“Maandag 7 oktober bestaat de KLM 100 jaar en die mijlpaal wil de SLM ook graag halen. TUI fly vliegt vanaf november 2019, naast de KLM en SLM, zelfstandig op de route Amsterdam. TUI fly laat de SLM dus los als partner.

Wij maken ons grote zorgen om de SLM omdat wij vinden dat de Surinaamse markt op deze route niet groot genoeg is voor 3 airlines. KLM vliegt 5 x per week en TUI fly 2 x per week: wat blijft er dan over voor de SLM?!

Wij vrezen voor het voortbestaan van de nationale trots. Zeker in de situatie waarin ons land nu verkeert zou het wegvallen van de SLM grote gevolgen hebben voor de economie van Suriname. Wij willen als bezorgde burgers dit extra onder de aandacht brengen van de regering, de KLM en TUI fly.”