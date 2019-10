ABOP gaat voor een ‘small gouvernement’ benadering in Suriname

Op zaterdag 5 oktober heeft de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij(ABOP) 12 kernen van Ressort Pontbuiten geïnstalleerd. Het geheel werd voorgezeten door het hoofdbestuur van de ABOP en werd door DNA leden en kernvoorzitters ondersteund. Opmerkelijk is dat de partij nu al een groter ledenbestand in het ressort heeft dan tijdens de verkiezingen van 2015.

De avond werd ingeluid door culturele optredens van verschillende attracties en was goed bezocht. De rode draad door de speeches waren de problemen in het onderwijs, stemgedrag in 2020 en vooral de sociale en ruimtelijke omstandigheden van het gebied. Zoals de wateroverlast waarmee het gebied kampt, de vele loze beloften van de regering, zoals fly-overs, de trein naar nergens en de vermiste 18.000 woningen en de vele leningen. Het kwam erop neer dat de slechte economische situatie is ontstaan, omdat de huidige regering meer uitgeeft dan het verdient. Hierbij wordt gedacht aan geld verkwistende projecten zoals de cassave fabriek en de goud ordening.

De ABOP gaat voor een “small gouvernement” benadering, waarbij de focus ligt op het empoweren van ondernemerschap, in plaats van de “Big gouvernement” benadering van de huidige regering, die elk probleem probeert op te lossen, door meer bureaucratie te creëren. De gevolgen van deze overheidsbemoeienis zien we nu bij ADEK met het sluiten van de PHD-school en bij de leerkrachten die nu staken, omdat de overheid directeuren heeft benoemd.

Tot de sprekers behoorden o.a Marinus Bee, Marinus Cambiel, mw Grand Gallon, Joel Martinus, Jeso Waldo van de Christelijke arm van de Abop en anderen.