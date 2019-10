Twee mannen verdronken in het Stuwmeer van Suriname

Twee mannen zijn vanmorgen in het stuwmeer nabij Mamadam in Suriname verdronken. De slachtoffers waren aan het vissen op het meer. Ze besloten een eiland aan te doen om van daaruit te vissen.

De redactie van Waterkant.Net vermeemt dat één van de mannen door nog toe onbekende reden te water is geraakt en in de diepte is verdwenen. De andere bood hulp aan en is daarbij ook in de diepte verdwenen.

Naar verluidt waren zij vergezeld van nog iemand. Hij sloeg alarm bij de Surinaamse politie over het voorval. Intussen is één van de mannen gevonden en uit het water gehaald. Hij vertoonde geen teken van leven.

De politie van Atjoni is belast met het onderzoek. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.