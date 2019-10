Academisch Ziekenhuis in Suriname krijgt nieuwe Intensive Care

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) krijgt zes splinternieuwe operatiekamers alsook een nieuwe Intensive Care met een hoogwaardige operatiekamer. Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Antoine Elias deze week bekend gemaakt.

De nieuwe IC zal gerealiseerd worden met een aanvullende lening van het OPEC Fund for International Development (OFID). Minister Elias over deze lening: “We zullen nu in staat zijn om de operatiekamer, sterilisatiekamer en intensive care adequaat uit te rusten.”

De bewindsman zei dit op woensdag 2 oktober bij de openingsceremonie van de ingebruikname van het gerenoveerde noordelijk deel van de 4e etage van het AZP. Hij noemde de ingebruikname bij die gelegenheid ‘een enorme mijlpaal, niet alleen voor het ziekenhuis, maar voor geheel Suriname’.

De verdere ontwikkelingen zijn dat de noordvleugel in volle vaart verder wordt gerenoveerd en volgens de bewindsman zullen de klachten over de dienstverlening en uitstraling van het ziekenhuis heel gauw tot het verleden gaan behoren.