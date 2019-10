Terugroepactie gestart voor medicament Ranitidine; mogelijk vervuild of verontreinigd

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname is uit voorzorg gestart met een terugroepactie voor het medicament Ranitidine. Dit nadat gisteren in het buitenland bekend is gemaakt dat het middel vermoedelijk vervuild/verontreinigd is. Rantidine wordt gebruikt bij maag -en darmklachten.

Totdat er meer duidelijkheid is, neemt het ministerie van Volksgezondheid derhalve het besluit om dit medicament niet meer te laten verstrekken aan patiƫnten, uit de schappen te halen en terug te roepen of terug te brengen. Zorgverleners alsook de gebruikers van dit product worden gevraagd zoveel als mogelijk hiermee rekening te houden.

Voorgestelde mogelijke tussentijdse oplossing is om andere maagzuurremmers, bijvoorbeeld Cimetidine of Omeprazol in plaats van Ranitidine voor te schrijven.Ranitidine vermindert de aanmaak van zuur in de maag en wordt vooral gebruikt bij maagklachten (zoals brandend maagzuur), maagzweren en darmzweren. Ranitidine wordt ook gebruikt om de maag te beschermen tegen de schadelijke invloed van bepaalde medicijnen.

Ranitidine wordt ook verhandeld onder de namen Zantac en Ranitidinum. Het wordt doorgaans op recept voorgeschreven, maar is ook te vinden in diverse drugs stores via handverkoop. Het terug halen geldt voor diverse vormen van het middel. Nadere berichtgeving hierover volgt, meldt het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid.