Rover verwondt bejaarde man (77) met steen om hoopje sinaasappels

Een 77-jarige man is donderdagmiddag in het district Saramacca door een rover verwond met een steen om een hoopje sinaasappels. De bejaarde liep verwondingen aan zijn linkerslaap op en had een grote zwelling aan zijn linkerkaak. Het slachtoffer moest met de ambulance vervoerd worden voor medische behandeling.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die op haar voorpagina van vandaag melding hierover maakt, geeft aan dat het slachtoffer een tent heeft langs de weg waar hij fruit verkoopt. De rover liep langs en maakte een hoopje sinaasappels van SRD 10 buit.

Volgens de krant liep het slachtoffer achter de rover aan en probeerde hem aan te houden. Op een gegeven moment pakte de verdachte een steen op en sloeg het slachtoffer enkele keren ermee aan zijn hoofd.

Omstanders hebben de crimineel aangehouden en vervolgens overgedragen aan de politie bij aankomst op de locatie.