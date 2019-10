Nieuw shirt Stichting Dierenbescherming Suriname i.v.m. dierendag

Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) en Readytex N.V. lanceren op zondag 6 oktober, in verband met Werelddierendag op 4 oktober, wederom een bijzonder nieuw DBS T-shirt. En net zoals de afgelopen keren, is de print van dit T-shirt een ‘original design’ ontworpen dooreen beeldend kunstenaar aangesloten bij Readytex Art Gallery. De eer is deze keer aan de in Frans-Guyana wonende en werkende Surinaamse kunstenaar John Lie A Fo.

Lie A Fo staat vooral bekend om de expressieve en uitbundige beeldtaal waarmee hij in zijn schilderijen en grafische werkstukken de rituelen en tradities van onder andere marrons en inheemsen verbeeldt. Hij verdiept zich in zijn werk graag in de relatie tussen het spirituele en het aardse bij verschillende culturen. Maar ook andere onderwerpen zoals de trieste omstandigheden waarin veel kinderen in Haïti leven, komen aan bod. Allemaal best zware onderwerpen. Juist daarom creëert Lie A Fo ook werken waarin hij dieren incorporeert of op zichzelf uitbeeldt.

Dit 17e T-shirt van de DBS-serie met origineel kunstontwerp van John Lie A Fo is weer een prachtige aanvulling voor de collectie van elke dieren- én kunstliefhebber. Haal uw nieuwe T-shirt dus bij de viering van Werelddierendag bij het dierenasiel tegenover de Paramaribo Zoo. Met uw aankoop levert u een belangrijke bijdrage aan het werk en het voortbestaan van de DBS. Naast de T-shirts bent u er op deze dag uiteraard ook weer terecht voor een groot assortiment boeken, heerlijke lekkernijen, en andere leuke artikelen en activiteiten. Uiteraard kunt u op deze dag ook uw nieuwe huisdier in het asiel uitzoeken en adopteren. De DBS en alle huidige en toekomstige vierpotige inwoners van het dierenasiel rekenen op uw steun!

Werelddierendag wordt gevierd op zondag 6 oktober in het dierenasiel tegenover de Paramaribo Zoo van 9:00 tot 13:00 uur. Vanaf maandag 7 oktober zijn de T-shirts tevens te verkrijgen bij Readytex aan de Maagdenstraat 44-48.