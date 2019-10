Braziliaanse gouddelver door landgenoot doodgekapt in Suriname

Een 38-jarige Braziliaanse man is onlangs om het leven gekomen in het Nassaugebied in Suriname. Het lichaam van de man genaamd Gilvan Donovario Pereira Rocha, werd op dinsdagmiddag 1 oktober in verre staat van ontbinding aangetroffen. Dat heeft het Korps Politie Suriname vrijdagavond bekend gemaakt.

Volgens de afdeling Public Relations van de Surinaamse politie vertoonde het lijk een kapverwonding aan het hoofd. Er is een houwer in de directe omgeving van het ontzielde lichaam aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat Pereira Rocha om het leven is gebracht, aldus de politie.

Hoewel de politie dat niet bekend heeft gemaakt, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vrijdag, dat het slachtoffer samen werkte met een andere Braziliaan in het Nassau-gebied. Vermoed wordt dat deze man hem zou hebben gedood. Hij zou als verdachte worden aangemerkt schrijft de krant.

Volgens Times kreeg de politie informatie dat de verdachte samen met zijn vrouw en alle spullen uit het gebied is vertrokken. Waar zij naartoe zijn gegaan, is nog onbekend. Ook is het motief van de daad nog niet bekend.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam ter obductie in beslag genomen. De politie is op dit moment nog bezig de verdachte op te sporen.