Pick-up zwaar beschadigd in trens na aanrijding

Deze pick-up eindigde woensdagavond in een trens na een aanrijding met een ander voertuig op de Beekhuizenweg in Suriname. Door de klap raakte de laadbak van het voertuig los van de achterkant, zoals op de foto te zien is.

De pick-up reed over de Beekhuizenweg toen een personenauto vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Deze zou deels op de rijhelft van de pick-up op de smalle weg hebben gereden, waardoor er een aanrijding ontstond.

De bestuurder van de pick-up verloor de macht over het stuur en belandde in de trens. Doordat hij daarbij een schoei ramde ging de laadbak los. Beide voertuigen hadden aanzienlijke schade, maar de bestuurders kwamen met de schrik vrij.

De Surinaamse politie kwam ter plekke, alwaar zij onderzoek verrichtte. Daarna zijn beide wagens door een sleepdienst weggebracht.